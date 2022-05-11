ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة أمس الثلاثاء رئيس وأعضاء هيئة الحج والعمرة ومندوبًا عن دار الإفتاء لمتابعة أعمال الهيئة، والاستماع لاحتياجاتها وما قامت به من إجراءات لتنظيم موسم الحج لهذا العام.

وأكد الدبيبة على ضرورة توفير كل الاحتياجات اللازمة للحجاج الليبيين، والإعداد والتنظيم الجيد؛ لكي يؤدي الحجاج المناسك بشكل يضمن سلامة وراحة بعثة الحجاج.

وشدد على ضرورة اتباع آلية واضحة وشفافة لتطبيق شروط الحج وفقًا للآلية التي أعلنتها وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية على من تم اختيارهم ضمن القرعة للعامين 2020- 2021م، وإعطاء الأولوية لمن لم يؤدِّ فريضة الحج في السابق.