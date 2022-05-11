الكرملين: بوتين لا ينوي فرض الأحكام العرفية على خلفية العملية في أوكرانيا

الكرملين: بوتين لا ينوي فرض الأحكام العرفية على خلفية العملية في أوكرانيا

موسكو – أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد أو أجزاء منها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين بهذا الخصوص اليوم الأربعاء: “لا، هذا الأمر ليس ضمن الخطط المطروحة”.

وجاء ذلك تعليقا على تصريح مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أمام مجلس الشيوخ بأن بوتين قد يفرض الأحكام العرفية بهدف “تحويل القطاع الصناعي في روسيا إلى المسار العسكري” بغية تحقيق أهداف موسكو خلال عمليتها في أوكرانيا.

كما وصف بيسكوف الوضع داخل روسيا بأنه مستقر، مشددا على أنه لا يعلم البراهين التي يعتمد عليها المستشار السابق للرئيس الروسي سيرغي غلازييف الذي اتهم مؤخرا الغرب بالتخطيط لتدبير انقلاب سلطوي في البلاد.

المصدر: “نوفوستي”