سوريا – تعهد المانحون الدوليون خلال مؤتمرهم في بروكسل بتقديم 6.7 مليار دولار لسوريا، مشددين على أن الأزمة السورية لم تهمل رغم استحواذ أزمة أوكرانيا على اهتمام العالم.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي إن “هذا الحدث يأتي اليوم في وقت صعب بشكل خاص”.

وأضاف أن “مجتمعاتنا واقتصاداتنا، بما في ذلك المانحون الرئيسيون، ما زالوا يكافحون للتعافي من الوباء بينما يتعاملون مع تأثير الحرب في أوكرانيا”.

وتجاوزت التعهّدات البالغة 6.7 مليار دولار (6.4 مليار يورو)، مبلغ الـ 6.4 مليار دولار الذي تم جمعه العام الماضي، على أن تخصص الأموال لمساعدة السوريين وللدول المجاورة التي تعاني بسبب اللاجئين، وليس لحكومة دمشق.

وصرح فارهيلي “رغم الحرب في أوروبا، ورغم جائحة كوفيد، يرسل المانحون الآن إشارة قوية جدا إلى سوريا وجوارها بأننا مستعدون للقيام بأكثر من ذي قبل”.

وسيخصص جزء كبير من الأموال لمساعدة السوريين الذين لجأوا إلى الأردن ولبنان وتركيا بالإضافة إلى مصر والعراق.

وكانت الأمم المتحدة قالت إنها تتطلع للحصول على 10.5 مليار دولار لعام 2022 لتنفيذ استجابتها الإنسانية للأزمة السورية.

المصدر: أ ف ب