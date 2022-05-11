ليبيا – تابع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي نتائج زيارة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال خالد المبروك للولايات المتحدة.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه المتابعة جاءت خلال لقاء جمع المنفي واللافي بالمبروك؛ إذ أطلع الأخير رئيس وعضو الرئاسي على فحوى مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي.

وتم الاطلاع بحسب البيان على نتيجة لقاء المبروك بـ”أريك ماير” نائب وزير الخزانة وسبل تطوير التعاون مع وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني للوزارة في برنامج إصلاح نظام المالية العامة وتطوير منظومة متقدمة لمعالجة المشاكل والصعوبات.

وأضاف البيان: إن الجانبين استعرضا الأوضاع المالية لحكومة تصريف الأعمال في ظل الصعوبات التي يعيشها المواطن في الوقت الراهن، مع التأكيد على استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على حالة الاقتصاد في البلاد.