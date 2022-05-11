إسبانيا – تغلب فريق برشلونة على ضيفه سيلتا فيغو (3-1) في المباراة التي جرت بينهما امس الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع الهولندي ممفيس ديباي الفريق الكتالوني في المقدمة بهدف سدله في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول. وأضاف زميله المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هدفين متتاليين في الدقيقتين (41 و48).

ومن ثم سجل المهاجم اياغو إسباس هدف الضيوف الوحيد بحلول الدقيقة 50 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “نو كامب”.

وحقق برشلونة انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 69 نقطة وعزز موقعه في مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري “لا ليغا” مبتعدا بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث فريق إشبيلية، الذي يستضيف ريال مايوركا يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد سيلتا فيغو عند 43 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT