روسيا – انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الغربية، مستحضرا تعليقا في “تلغرام” من الشرق الأوسط، حول الصراع في أوكرانيا والموقف الغربي من ذلك.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول الاتهامات الغربية لروسيا بخرق ميثاق الأمم المتحدة، أورد وزير الخارجية الروسي نصا وصفه بالمثير للاهتمام، يتضمن نصائح، قال إنه اطلع عليه في قناة “تلغرام” وكاتبه من الشرق الأوسط.

وتضمن النص 3 نصائح للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من تطورات الوضع في أوكرانيا.

وقال لافروف: “لقد رأيت رسالة مثيرة للاهتمام من الشرق الأوسط مع نصائح حول كيفية تهدئة أولئك الذين لا يستطيعون النوم بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهذه النصائح هي أولا، تخيلوا أن هذا يحدث في إفريقيا أو الشرق الأوسط، وثانيا، أوكرانيا هي فلسطين، وثالثا روسيا هي الولايات المتحدة”.

المصدر: نوفوستي