ليبيا – هزت جريمة مروعة الشارع الليبي أمس الثلاثاء، عقب أقدام شاب بمنطقة اللثامة إحدى ضواحي مدينة بنغازي على حرق أخيه داخل منزل،كادت أن تُقيد ضد مجهول.

قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي تلقى معلومات تفيد بنشوب حريق بمنزل بمنطقة اللثامة وبناءً على تعليمات رئيس القسم العميد سليمان بوشيبة أنتقل أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وعند وصولهم عثروا على جثة مواطن متفحمة جراء نشوب الحريق وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الجلاء حيث إنطلقت عمليات التحري بمكان الواقعة من قبل أعضاء البحث الجنائي.

وكشفت التحقيقات الستار عن جريمة قتل عمد كادت تنتهي إلى أنها وفاة طبيعية نتيجة اختناق، حيث أفادت التحريات بأن الشكوك تدور حول شقيق الجاني كونه من مُتعاطي المخدرات، وإنه على خلاف دائم مع أسرته ومع المجني عليه؛ بسبب تعاطيه المفرط للمخدرات.

وتمكن أعضاء التحريات من الحصول على تسجيل صوتي لوالدة كل من المجني عليه وشقيقه، مفاده قيام شقيق المجني عليه بتهديد المجني عليه بالقتل والتهجم على والدته وخنقها وتهديدها بالقتل، وعليه تم إعداد كمين لشقيق الجاني بمنطقة اللثامة وضبطه والانتقال به إلى القسم.

وأفاد قسم التحريات بأن الجاني يدعى “ن.م.س” من مواليد 1985 اعترف بأنه قام بالتسلل للمنزل الذي كان ينام به المجني عليه وسكب البنزين عبر نافذة الغرفة وقام بإشعال النار بغطس قطعة من القماش في مادة البنزين ورميها داخل الغرفة، ومكث بمركبته الآلية تلك الليلة وهو يُشاهد النيران تشتعل بالمنزل، ومن ثم ذهب لوالدته وأخبرها بأنه شاهد النيران تشتعل بالمنزل الذي يمكث به المجني عليه.

مديرية أمن بنغازي أحالت الجاني إلى النيابة العامة بتُهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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