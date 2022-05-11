سوريا.. ضبط مئات الكيلوغرامات من المتفجرات في نفق متشعب بحلب (صور)

سوريا.. ضبط مئات الكيلوغرامات من المتفجرات في نفق متشعب بحلب (صور)

سوريا – عثرت السلطات السورية على نفق متشعب استخدمته التنظيمات المسلحة يخترق المناطق الواقعة تحت وسط مدينة حلب.

وقالت وكالة “سبوتنيك” إن النفق المكتشف يمتد من منطقة سوق الهال القديم جنوب المدينة، وينتهي بشكل متشعب عند مركز انطلاق حافلات السفر القديم شمالا.

ويبلغ عمق النفق نحو ثلاثة أمتار، فيما يمتد عرضا على مترين، وتتفرع عنه شبكة متشعبة من الأنفاق المتشابكة أسفل المناطق المجاورة.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب كميت عاصي الشيخ: “وصلتنا معلومات من الأجهزة المختصة عن اكتشاف نفق في باب جنين بمركز مدينة حلب”، مشيرا إلى أن هذه المنطقة كانت خط تماس مع الجماعات الإرهابية المسلحة التي لطالما حاولت اختراق وسط المدينة عبر هذا المحور.

وأوضح الشيخ أن المحافظة استنفرت جميع الفرق المعنية والخدمية وبدأت بسبر الجزء المكشوف من النفق على طول 100 متر تقريبا.

وصرح بأنه تم الكشف عن عبوات ناسفة ضخمة يزن كل منها مئات الكيلوغرامات من المتفجرات كانت معدة للاستخدام قبل تحرير المدينة.

المصدر: “سبوتنيك”