العراق – حقق العراق إيرادات مالية من بيع النفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بقيمة 38.59 مليار دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق جداول نشرتها شركة تسويق النفط الوطنية العراقية “سومو” على موقعها، الثلاثاء، فإن إيرادات العراق النفطية بلغت خلال الأربعة أشهر الأولى 2022، نحو 38.59 مليار دولار، بزيادة 82.8 بالمئة على أساس سنوي.

وكان إجمالي قيمة الإيرادات النفطية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت 21.11 مليار دولار.

ويعود الارتفاع إلى تحسن أسعار النفط الخام خلال العام الجاري، فوق 100 دولار للبرميل، وسط ارتفاع الطلب، وأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويلتزم العراق باتفاقية خفض الإنتاج منذ مايو/أيار 2020، التي أقرها تحالف “أوبك+”، ما أثر على حجم صادرات البلاد، البالغ في الظروف الطبيعية 107 ملايين برميل شهريا.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

الأناضول