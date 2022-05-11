عباس معلقا على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة: فلسطين فقدت أحد فرسان الحقيقة

عباس معلقا على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة: فلسطين فقدت أحد فرسان الحقيقة

فلسطين – علق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مقتل الصحفية في قناة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة، معتبرا أن فلسطين فقدت أحد فرسان الحقيقة.

وقال عباس، بحسب ما نقلت مراسلتنا: “باستشهاد الصحفية أبو عاقلة، فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته”.

هذا وأفادت مراسلتنا، بأنه سيتم غدا تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة من مقر الرئاسة الساعة 11 ظهرا، حيث سيكون الرئيس عباس ورجال دين مسيحيين ومسلمين في وداع الجثمان.

وأفيد صباح اليوم، بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة “الجزيرة”، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.

المصدر:RT