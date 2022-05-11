ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن مبادرة رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا بإجراء الحوار المباشر في إطار المصالحة الوطنية الشاملة “مقترح متأخر يحكمه منطق الصفقة والغنيمة لا منطق التوافق”، مضيفًا أنها لو جاءت قبل شهرين لأمكنها تحقيق الكثير من النجاح ولم شمل الليبيين.

قزيط وخلال مشاركته في برنامج “المسائية” الذي يبث على قناة “الجزيرة” القطرية، أوضح أن هذه المبادرة جاءت بعد فشل باشاآغا من الدخول إلى العاصمة طرابلس رغم محاولاته المتكررة، في الوقت الذي تتمسك فيه حكومة تصريف الأعمال بقيادة عبد الحميد الدبيبة بالتمركز في العاصمة وعدم السماح لباشاآغا بالدخول.

وأوضح قزيط أن مبادرة باشاآغا أقصت طيفًا واسعًا من التيارات السياسية الليبية الذين لم يتم التشاور والتوافق معهم، مؤكدًا أن حكومة باشاآغا الحالية في وضع صعب على مستوى الداخل الليبي، في حين أنها لم تحظ حتى الآن بدعم ومناصرة ولو دولة واحدة من الدول العربية أو المجتمع الدولي.

وقال: “رغم أن خيار الحوار والتشاور أفضل بكثير من خيار الحرب والاقتتال بين أبناء الشعب الليبي إلا أنني لا أرى مستقبلًا لهذه المبادرة كما لا أرى مستقبلًا لحكومة باشاآغا”.

وأضاف: “إن المجلس لا يدعم حكومة باشاآغا بصورة مطلقة”، مؤكدًا وجود أصوات تدافع عنها لكن المجلس كمؤسسة فيها أصوات متباينة ومختلفة”.

وشدد قزيط على أن مجلس النواب لم يستطع بدوره إقناع جميع الليبيين بأهمية هذه الحكومة ولا تمكن من فرضها على الصعيد العالمي.

وخلص قزيط إلى أن الشارع الليبي وقف على الكثير من الأعمال الإيجابية التي قدمتها حكومة الدبيبة، منها وجود علاقة جيدة بينه وبين حاكم المصرف المركزي والسعي لحل أزمة إغلاق الحقول النفطية في حين أن حكومة باشاآغا ارتكبت مجموعة من الأخطاء، وهي الآن تحاول تداركها من خلال توسيع قاعدة المشاركة.