لافروف من مسقط: مواقفنا مع عمان متطابقة من معظم القضايا الدولية

لافروف من مسقط: مواقفنا مع عمان متطابقة من معظم القضايا الدولية

عُمان – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مواقف روسيا وسلطنة عمان متطابقة أو متقاربة من معظم القضايا الدولية، كما أعرب عن تقدير موسكو لموقف مسقط المتزن من الأحداث في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات للافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، عقد اليوم الأربعاء في مسقط حيث أجرى لافروف في وقت سابق اليوم لقاءات مع السلطان هيثم بن طارق ومسؤولين في السلطنة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي:

لافروف: بحثنا مجمل العلاقات الثنائية بما فيها الحوار السياسي والتعاون ااقتصادي والتجاري

لافروف: لدينا مواقف متطابقة أو متقاربة من معظم القضايا الدولية

لافروف: نثمن موقف مسقط الموضوعي والمتزن من الأزمة السورية ويمكن للسلطنة أن تلعب دورا في إعادة سوريا إلى الأسرة العربية

لافروف: أبلغنا الأصدقاء العمانيين عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانية وأبعادها الجيوسياسية

لافروف: أهداف عمليتنا في أوكرانيا واضحة وتتمثل في بالدرجة الأولى في حماية سكان دونباس وضمان عدم تحول أوكرانيا بدعم من الغرب إلى مصدر تهديد عسكري لروسيا

لافروف: أكدت روسيا وسلطنة عمان تمسكهما الكامل بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة

البوسعيدي: ممتنون لروسيا لدورها في محادثات إحياء اتفاق إيران النووي

البوسعيدي: ننظر إلى أحداث أوكرانيا بقلب يتألم وندعو كل الأطراف المعنية إلى إيجاد طريقة سلمية لحل الأزمة في أوكرانيا

لافروف: فتحنا يوميا ممرات المررات الإنسانية لكن المتطرفون الأوكرانيون منعوا خروج المدنيين

لافروف: الأمم المتحدة للأسف فوتت فرصة لحل الأزمة الأوكرانية سلميا خلال السنوات السبع الماضية

لافروف: لا نريد اندلاع حرب في أوروبا لكن الغرب هو الذي يتحدث عن ضرورة إلحاق هزيمة بروسيا

لافروف: نقدر موقف عمان المتزن من جهود تسوية الأزمة اليمنية ومن قضايا ضمان الأمن في منطقة الخليج

لافروف: نعتقد أن موقف عمان من الأزمة الأوكرانية بناء ويستند إلى المصالح الوطنية للسلطنة

البوسعيدي: هناك اتفاقيتان ثنائيتان مهمتان نقترب من إنجازهما تتعلق إحداهما بتجنب الازدواج الضريبي والثانية بإلغاء التأشيرات لمواطني البلدين

المصدر: RT