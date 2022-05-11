 لحظة بلحظة.. اليوم الـ77 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ77، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

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  • مصدر: أكثر من 1.2 مليون لاجئ دخلوا إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس
  • مساعد قديروف يعلن محاصرة فلول القوات الأوكرانية في إحدى مدن لوغانسك
  • البنتاغون: الولايات المتحدة ستبدأ تزويد أوكرانيا بالدفعة الثانية من مروحيات “مي – 17”
  • خبير عسكري: محاولة القوات الأوكرانية استعادة جزيرة زمييني كانت مقامرة
  • موسكو: النازيون حولوا 3 مدارس إضافية لنقاط نارية ومخازن للسلاح
  • قوات دونيتسك تعلن القضاء على 28 جنديا أوكرانيا في اشتباكات اليوم
  • الدفاع الروسية: قوات كييف تطلق النار على ست مركبات مدنية لاتهام القوات الروسية
  • البنتاغون يعلن بدء تسليم أوكرانيا دفعة ثانية من مروحيات مي-17
  • موسكو: أمر الهجوم على جزيرة زمييني صدر عن زيلينسكي شخصيا وبنصيحة مستشاريه البريطانيين

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المرصد : RT