إنجلترا – يواصل ليفربول الصراع على لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه أستون فيلا (2-1) امس الثلاثاء، وذلك في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ33 للدوري.

فاجأ أصحاب الأرض “الريدز” بهدف مبكر سجله البرازيلي دوغلاس لويز في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية.

ورد ليفربول الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المدافع الكاميروني جويل ماتيب والمهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين (6 و65) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب “فيلا بارك” بمدينة برمنغهام.

ورفع نادي ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 86 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب “البريمير ليغ” بفارق الأهداف خلف المتصدر مانشستر سيتي، الذي يحل ضيفا على فريق وولفرهامبتون مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين أيضا للدوري.

في المقابل، توقف رصيد فريق أستون فيلا عند 43 نقطة، وبقي في المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT