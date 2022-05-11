إيطاليا – تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة روما، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا بين فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان.

وأعلن مدربا الفريقين التشكيلة الأساسية لهما لخوض المباراة المرتقبة بينهما في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، والتي ستنطلق في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإيطالي ماسيمليانو أليغري (54 عاما) المدير الفني لفريق يوفنتوس، بالتشكيلة الأساسية التالية “للبيانكونيري”، لمواجهة فريق إنتر ميلان “الأفاعي”:

بينما وضع الإيطالي سيموني إنزاغي (46 عاما) المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيلة الأساسية التالية “للنيراتزوري”، لمواجهة فريق “السيدة العجوز”:

يذكر أن فريق يوفنتوس يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس إيطاليا بواقع 14 لقبا، متفوقا بفارق 5 ألقاب على وصيفه نادي روما، ومن ثم يليهما إنتر ميلان ولاتسيو برصيد 7 ألقاب لكل منهما.

المصدر: “twitter/juventusfc/inter”