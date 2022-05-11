ليبيا – شدد الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأميركية “صامويل وربيرغ” على وجوب توحد كل الأطراف الليبية خلف فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

“وربيرغ” أوضح في تصريحات إعلامية لقناة الحرة الأميركية تابعتها صحيفة المرصد أن بلاده ترى أن الوقت قد حان لهذا التوحد، مشيرًا إلى أن الانقسام الحكومية في ليبيا يؤدي يؤدي إلى تحديات اجتماعية واقتصادية، في وقت تتابع فيه واشنطن الوضع في البلاد.

ولمح “وربيرغ” لإمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على معرقلي إجراء الانتخابات، مع الإعراب عن قلقها الشديد من الإغلاقات النفطية.

وأضاف وربيرغ أن استراتيجية بلاده هي “دعم خيار الشعب الليبي الذي اختار الانتخابات، لذلك سجل أكثر من مليونين ونصف في قوائم الاقتراع”، مضيفًا : “حان الوقت لوجود حكومة ليبية موحدة تواجه كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها ليبيا”.

وبشأن الخلاف على السلطة بين الحكومتين، قال وربيرغ إن “استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في العمل مع كل الأطراف للوصول إلى حل”.

وأردف: “المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا (سفيرها لدى طرابلس) ريتشارد نولاند أجرى لقاءات خلال هذه الفترة مع كل الأطراف في ليبيا، والتقى كل القادة الليبيين، ونحن نشجع القادة الليبيين على المضي قدما نحو الانتخابات”.