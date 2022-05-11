إيطاليا – ذكرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية أن إيطاليا ستزود أوكرانيا بأسلحة لمحاربة الدرونات والتشويش على الرادارات، فضلا عن 600 جندي سيتوجهون إلى هنغاريا ورومانيا.

ووفقا للصحيفة، فإن السلطات الإيطالية تستعد لإرسال مزيد من القوات إلى البلدان المجاورة لأوكرانيا، حيث سيذهب أكثر من 600 جندي إلى هنغاريا ورومانيا المجاورتين لأوكرانيا، كما لم يتم استبعاد إرسال أنظمة إلكترونية لاعتراض الرسائل والإشارات اللاسلكية، على أن تدرج التفاصيل في وثيقة سيوافق عليها مجلس الوزراء الإيطالي خلال أيام.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من احتجاجات حركة النجوم الخمس التابعة للائتلاف الحاكم وحزب الرابطة، إلا أن الحكومة تضمن شحنات أخرى من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا على الرغم من تصويت عدد صغير من النواب ضدها، وبناء على القرار، فقد صدرت مراسيم مشتركة بين الوزارات تم تحديد قائمة المواد فيها.

ويسمح المرسوم الذي تمت الموافقة عليه في 1 من مارس الماضي، والذي تمت ترجمته إلى قانون، بتسليم المزيد من قذائف الهاون والمدافع الرشاشة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “ستينغر” والأسلحة المضادة للدبابات والخوذات والدروع الواقية للبدن، بالإضافة إلى الأسلحة الثقيلة إلى السلطات الأوكرانية وحتى 30 سبتمبر، وفقا لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”.

المصدر: تاس