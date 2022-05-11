فيينا – أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم مشاركة وفده برئاسة الأمين العام ألكسندر علييف في المؤتمر الـ46 للاتحاد الأوروبي “يويفا”، الذي انطلق اليوم الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا.

ونشر الاتحاد الروسي لكرة القدم، بيانا عبر موقعه الرسمي، أشار فيه إلى أنه تم خلال الاجتماع السنوي لممثلي الاتحادات الأوروبية لكرة القدم، تقديم تقارير عن أنشطة الاتحاد الأوروبي للعبة الأكثر شعبية في العالم، بعد مراجعة نتائج الموسم السابق والبيانات المالية وإعادة النظر في تكوين بعض الهيئات داخل المنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن المؤتمر عن توسيع برنامج التضامن والتنمية “HatTrick” اعتبارا من عام 2024، والذي ستصل ميزانيته الإجمالية إلى 935 مليون يورو، وقدم بيانات جديدة عن تطوير كرة القدم النسائية في سياق البطولة الأوروبية المقبلة.

وسيعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” التالي، في 5 أبريل 2023 في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقرر الاتحاد الأوروبي “يويفا” لكرة القدم، في 2 مايو الجاري، استبعاد المنتخب الروسي من دوري الأمم الأوروبية المقبل، وقرر أيضا عدم السماح للأندية الروسية بالمشاركة في المسابقات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

المصدر: “rfs.ru”