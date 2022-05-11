ليبيا – شارك وفد مجلس النواب الذي ضم النواب الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب وهم إسماعيل الشريف وفوزية أبو غالية وسعاد الشلي في افتتاح ملتقى تمكين الشباب الكشفي العربي.

ويهدف الملتقى وفقًا للموقع الرسمي التابع لمجلس النواب إلى تمكين الشباب العربي وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل وتهيئتهم لقيادة العمل الكشفي والتطوعي.

وشهد افتتاح الملتقى حضور رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ومدير المعهد العربي للتخطيط، بالإضافة إلى نخبة من الشباب العربي المنتمين للحركة الكشفية بمشاركة 19 دولة عربية، ويتضمن الملتقى إقامة مجموعة من الفعاليات للارتقاء بالحركة الكشفية العربية.