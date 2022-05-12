اتفاق على إنتاج “العنقاء” التركية في كازاخستان

اتفاق على إنتاج “العنقاء” التركية في كازاخستان

تركيا – أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش” إبرامها اتفاقا مع شركة “كازاخستان إنجينيرينغ” الهندسية لإنتاج مسيرات “العنقاء” التركية في كازاخستان.

وأشارت توساش في بيان الأربعاء إلى توقيعها اتفاقية مع كازاخستان العام الماضي، لتزويد الأخيرة بمسيرات “عنقاء”.

وجاء في البيان أنه في إطار تعاون جديد مع كازاخستان تم الاتفاق على افتتاح منشأة في البلد الآسيوي لإنتاج مسيرات “عنقاء” بالاشتراك مع شركة “كازاخستان إنجينيرينغ” للهندسة.

وأكد أن المنشأة المذكورة ستشهد أعمال الصيانة والإصلاح أيضا، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا.

وأفاد بأنه بفضل هذه الاتفاقية باتت كازاخستان أول بلد أجنبي يفتتح فيه مركز لإنتاج مسيرات “عنقاء”.

المصدر: وسائل إعلام تركية