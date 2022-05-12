ارتفاع جديد لأسعار الوقود في فرنسا

ارتفاع جديد لأسعار الوقود في فرنسا

فرنسا – واصلت أسعار الوقود في فرنسا ارتفاعها مسجلة نموا جديدا الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات وزارة البيئة والتنمية المستدامة في البلاد.

وقالت الوزارة إن سعر لتر وقود الديزل وهو الأكثر مبيعا في فرنسا بلغ في المتوسط ​​1,9438 يورو الأسبوع الماضي، بزيادة 6,23 سنت عن الأسبوع السابق.

كما ارتفع سعر وقود Super SP95 بمقدار 6,35 سنت ليبلغ 1,8658 يورو للتر، بينما ارتفع سعر Super SP95-E10 بمقدار 6,10 سنت إلى 1,8233 يورو للتر.

وفي وقت سابق، أفادت نقابة العمال الفرنسية Mobilians بأنه من المتوقع حدوث زيادة جديدة في أسعار الوقود في فرنسا في حال حظر استيراد النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية (Insee)، بلغت نسبة التضخم في فرنسا 4,8% خلال العام، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 26,6%.

المصدر: نوفوستي