ليبيا – ثمّن مدير مركز الأمة للدراسات الإستراتيجية في ليبيا محمد الأسمر الدعوة إلى الحوار الوطني من قبل فتحي باشاآغا، باعتبارها مبادرة تدعو كل الأطراف إلى المساهمة في عملية سياسية بجوانبها الأمنية والاقتصادية والسياسية.

الأسمر حذر في تصريح لموقع “إرم نيوز” من أن المناخ السائد لا يساعد على نجاحها بعد إفشال الانتخابات في موعدها المحدد، في 24 ديسمبر، الماضي، وفق قوله.

وأضاف: “إن هناك معطيات وظروفًا يجب توافرها حتى تنجح أي مبادرة للحوار الوطني، وهذه المبادرة تبقى أحادية لأنه منذ إطلاقها لم يتم التعليق عليها من الجانب الآخر”، وفق قوله.

كما تابع قائلًا: “باشاآغا خاض لقاءات مع المجموعات المسلحة سابقًا آخرها في تونس، من 10 إلى 17 أبريل الماضي، وأسفرت عن تحييد قوى مهمة في مصراتة، ممن أعلنوا في وقت سابق حيادهم وهي خطوة مهمة، لكن بشكل عام يجب توافر شرط قبول الطرف الآخر، ووجود جهة ثالثة ضامنة وراعية من المفترض أنها تكون البعثة الأممية”.