الاتحاد الأوروبي يكشف عن المبلغ الذي ساعد به أعضاءه خلال عامين من الجائحة

الاتحاد الأوروبي يكشف عن المبلغ الذي ساعد به أعضاءه خلال عامين من الجائحة

بروكسل – أقرت المفوضية الأوروبية على مدى عامين من انتشار فيروس كورونا المستجد 3 تريليونات يورو كمساعدات لدول الاتحاد الأوروبي .

وذكر بيان للمفوضية الأوروبية وزع اليوم الخميس في بروكسل أن المفوضية الأوروبية وافقت على أكثر من 3 تريليون يورو من المساعدات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ بداية مارس 2020، تاريخ بدء جائحة الفيروس التاجي في القارة.

وقال البيان بهذا الشأن: “حتى الآن، اتخذت المفوضية الأوروبية أكثر من 1300 قرار في سياق وباء الفيروس التاجي، حيث وافقت على ما يقرب من 950 تدبيرا وطنيا بمبلغ إجمالي تقديري معتمد للمساعدة العامة يزيد عن 3 تريليون يورو. وكانت جميع المساعدات المعتمدة حتى الآن ضرورية ومتناسبة”.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي حتى الوقت الحالي، لا تزال بعيدة عن إنفاق جميع المبلغ المخصص، مشيرة إلى أنه “وفقا للبيانات التي قدمتها الدول الأعضاء، من منتصف مارس 2020 إلى نهاية يونيو 2021، من بين أكثر من 3 تريليونات يورو من المساعدات المعتمدة خلال هذه الفترة، تم إنفاق حوالي 730 مليار يورو بالفعل”.

ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل ما يقرب من 518.8 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 6.25 مليون حالة وفاة في العالم. وكانت أكثر حالات الإصابة المؤكدة التي أبلغت بها منظمة الصحة العالمية في الولايات المتحدة بعدد 80676.055 حالة، تليها الهند 43.088.118، فالبرازيل30.460.997، وفرنسا 27.921.895، وألمانيا 25.033.970.

علاوة على ذلك سجلت الولايات المتحدة أيضا أكبر عدد من الوفيات وبلغت 986،698، تليها البرازيل 663،602، فالهند 523.920، ثم روسيا 377.248، وبعدها المكسيك 324،334.

المصدر: تاس