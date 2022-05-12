ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان إن لجوء فتحي باشاآغا في كل مرة للقول بأنه سيقود حوارًا وطنيًا يثير تساؤلات، هل هو حوار بين قوى فاعلة على الأرض أم حوار يشمل قوى سياسية نعاني منها، منذ 2011 إلى الآن؟

الترجمان اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أنه “لا حوار بين الجيش، والأجهزة الأمنية، والعصابات التي تقوم بحروبها الصغيرة للسيطرة ولتملك مواقع في البلاد سواء مواقع اقتصادية أو سياسية وفرض إرادتها على الحكومات في طرابلس”.

وتابع: “باشاآغا لم يدعُ القوات المسلحة إلى الحوار، هو فقط دعا التشكيلات المسلحة لهذا الحوار، ويبدو أنه يريد ردم الهوة بين الميليشيات والمجتمع، لكن لا بد من القصاص قبل كل شيء من هذه الميليشيات بعد استيلائها على الأموال وغيرها، ولا بد من مصالحة حقيقية تشمل دفع الضرر وجبره، ومحاسبة من تسبب في الأذى”.

كما أضاف: “قد تنجح هذه المبادرة لكنها تحتاج إلى وقت طويل لا تملكه حكومة فتحي باشاآغا التي قد تمهد من خلال هذا الطرح لوضع آلية للحوار الوطني الجاد و الحقيقي، وبالتالي أعتقد أن الأمر بالنسبة لباشاآغا هو عبارة عن محاولات للتغزل وجلب اهتمام الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة”، بحسب قوله.