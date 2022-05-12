روما – خرج الروسي كارين خاتشانوف من الدور ثمن النهائي لبطولة روما الإيطالية للتنس لفئة الألف نقطة “الماسترز”، على يد اليوناني ستيفانوس تيستيباس.

وحسم خاتشانوف المجموعة الأولى لصالحه بستة أشواط مقابل أربعة، لكن النجم اليوناني تمكن من قلب تأخره إلى فوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (4-6) و(6-0) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و51 دقيقة.

وسيكون اليوناني ستيفانوس تيستيباس، في الدور ربع النهائي للبطولة، بانتظار الفائز من المواجهة التي تجمع اللاعبين الصربي فيليب كراينوفيتش والإيطالي جانيك سينر، اليوم أيضا.

المصدر: “russian.rt.com”