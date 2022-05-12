ليبيا – استقبل نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الأربعاء سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى ليبيا جوزيف فيليب رينجلي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

اللافي ثمن بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الدور الكبير الذي لعبته سويسرا في دعم واستضافة جولات الحوار السياسي الليبي، بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكدًا على أهمية العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، جدد السفير السويسري على دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدًا سعيها لإعادة فتح السفارة السويسرية بطرابلس في القريب العاجل، والذي سيعزز العلاقات المتميزة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في إرساء السلام، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.‏

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