ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير الموالي لحكومة الوحدة إن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا يحاول جمع طيف واسع من الأطراف السياسية والاجتماعية لممارسة دور القيادة في الحوار الوطني، بعد فشله في الوصول لرئاسة الحكومة بشكل عملي داخليًا، وعدم قبوله دوليًا، واستمرار الأمم المتحدة في الاعتراف بحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد دبيبة.

الكبير وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري، رأى أن مصير مبادرة باشاآغا للحوار إنها لن تنال استجابة حقيقية؛ لأن مثل هذه المبادرات لا بد أن تقودها جهة محايدة وليست طرفا في الصراع.

وأضاف: “باشاآغا يحاول كسب ود العسكر أو أي مكون نظرًا لتراجع الزخم الذي صاحب عملية تكليفه والرفض الشعبي الواسع لخطوة البرلمان بتكليفه”.

وأردف الكبير : “لا أعتقد أن حكومة باشاآغا ستتمكن من نيل أي دعم إضافي، ولن تحصل على الدعم الدولي”، مشددًا على أن المحاولة الأخيرة لإنقاذها ترعاها مصر الآن عبر دعوة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لغرض استمالته وحثه على قبول حكومة باشاآغا مع تعديلها ومنحه بعض الوزارات فيها، وهي خطوة لن يكتب لها أي نجاح، فغالبية أعضاء المجلس لن يقبلوا بإجراءات مجلس النواب، ومن ثم لن يغيروا موقفهم من حكومة باشاآغا”،وفق قوله.