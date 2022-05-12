ليبيا – اجتمع المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة أبو بكر شنب مع مدير إدارة التجارة و الاستثمار لليبيا وتونس بالسفارة البريطانية لدى ليبيا ليدي شيهان، بحضور أعضاء لجنة إدارة الغرفة ولفيف من رجال الأعمال.

الاجتماع ناقش تطوير عمل الغرفة بقطاع الاستثمار ومختلف المجالات ومدى الاستفادة من خبرات الجانب البريطاني.

وأكد المدير العام على أهمية التعاون والتنسيق في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والعمل على خلق قنوات تواصل مباشرة بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة.