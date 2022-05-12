لبنان – انطلقت صباح اليوم الخميس في لبنان، الاستعدادات للجولة الثالثة من الانتخابات النيابية المرتقبة يوم الأحد المقبل في 15 مايو.

وتتمثل الجولة الثالثة من الانتخابات النيابية، باقتراع الموظفين ورؤساء الأقلام المولجين إدارة العملية الانتخابية يوم الأحد المقبل، والبالغ عددهم 14.950 موظفا.

وفتحت صناديق الاقتراع في حضور البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات وجمعية LADE ومندوبي المرشحين، في أجواء هادئة، وسط إجراءات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي حول مراكز الاقتراع.

وجرت في 6 مايو، المرحلة الأولى من عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج، في عدد من الدول العربية، في حين جرت المرحلة الثانية في 8 مايو للمقيمين في الدول الغربية.

ويتنافس في الانتخابات النيابية في 15 مايو في المجموع 103 قوائم تضم 1044 مرشحا لمقاعد الهيئة التشريعية اللبنانية (البرلمان) المشكلة من 128 مقعدا، والتي تنقسم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية+ RT