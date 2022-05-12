ألمانيا – فجرت صحيفة “بيلد” الألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل بأن نادي بايرن ميونيخ الألماني، وافق رسميا على رحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت “بيلد” الشهيرة اليوم الخميس، أن بايرن ميونخ اشترط الحصول على مبلغ ما بين 35 و40 مليون يورو، للتخلي عن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي صيف عام 2023.

ووفقا للصحيفة الألمانية، يرحب برشلونة بدفع المبلغ الذي يطلبه بايرن (من 35 إلى 40 مليون يورو) للظفر بخدمات ليفاندوفسكي.

وسبق للنادي البافاري الإعلان عن بقاء ليفاندوفسكي في صفوفه الموسم المقبل؛ لكن المهاجم البولندي المخضرم أعلن رغبته في الرحيل هذا الصيف، مما أجبر النادي الألماني على تبديل موقفه خشية رحيله مجانا بعد عام من الآن.

وترى إدارة بايرن ميونخ بالتالي أن رحيل ليفاندوفسكي سيكون إيجابيا بالنسبة لغرفة الملابس، وحتى على مستوى المباريات أيضا، خصوصا في ظل عدم ارتياح اللاعب تجاه النادي مؤخرا.

وهو ما دفع بطل “البوندسليغا” للتوقف عن التمسك بنجمه، وفتح الباب أمام إمكانية فك الارتباط.

ويعد روبرت ليفاندوفسكي من أبرز اللاعبين في تاريخ بايرن ميونخ، منذ الانضمام إليه عام 2014، حيث شارك في 252 مباراة بقميص العملاق البافاري، أحرز خلالها 237 هدفا.

المصدر: وكالات