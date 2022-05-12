فلسطين – أفادت منظمة “بتسيلم”، إن الجيش الإسرائيلي هدم مباني في الضفة الغربية أمس، عقب قرار للمحكمة العليا يقضي بإخراج نحو ألف فلسطيني من منطقة حددتها على أنها منطقة إطلاق نار.

ولفتت المنظمة إلى أن “حرس الحدود والجنود قاموا بهدم ما مجموعه 18 بناية، بما فيها 12 بناية سكنية، بقرى في التلال جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية الأربعاء”.

وتأتي عمليات الهدم بعد أسبوع من تأييد المحكمة العليا الإسرائيلية لأمر طرد من شأنه إخراج سكان مجموعة من القرى البدوية في منطقة مسافر يطا، يعيشون فيها منذ عقود.

ولم تستجب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات)، ولا الجيش لطلبات التعليق على عمليات الهدم.

وبحسب “حركة السلام الآن” الإسرائيلية، كان من المقرر أن تجتمع لجنة تخطيط إسرائيلية الخميس للإعلان عن أكثر من 4500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وكثير منها في عمق أراضي الضفة الغربية.

المصدر: أ ب