بريطانيا: نبحث عن أسلحة سوفيتية وروسية الصنع في العالم لإمداد أوكرانيا بها

بريطانيا: نبحث عن أسلحة سوفيتية وروسية الصنع في العالم لإمداد أوكرانيا بها

إنجلترا – أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن المملكة المتحدة تقتني أسلحة سوفيتية وروسية الصنع في مختلف أنحاء العالم بغية تسليمها إلى حكومة أوكرانيا لاحقا.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الأربعاء عن والاس تصريحه للصحفيين في واشنطن بأن جزء كبيرا من موظفي وزارة الدفاع والملحقين العسكريين البريطانيين في مخلتف أنحاء العالم العالم يبحثون عن هذه الأسلحة السوفيتية والروسية.

وذكر أن 23 دولة في العالم على الأقل تملك احتياطيات من المعدات العسكرية الروسية، مضيفا: “إذا رغبت في الواقع في تسليمها إلى الأوكرانيين صباح يوم غد كي يستطيعوا مواصلة القتال فعليك العثور على ما يعلمون كيفية استخدامه وما يحتاجون إليه”.

وادعى الوزير أن روسيا بدورها تسعى في أيضا إلى إعادة اقتناء هذه الأسلحة في بعض الدول.

وكانت موسكو قد أعربت مرارا وتكرارا عن احتجاجها الشديد على تصدير دول الغرب أسلحة ومعدات عسكرية إلى حكومة كييف، مشددة على أن أي شحنات أسلحة تصل إلى أوكرانيا من خارج تشكل هدفا مشروعا للقوات الروسية.

المصدر: “وول ستريت جورنال”