بطلب من روسيا.. مجلس الأمن سيناقش غدا أنشطة البنتاغون البيولوجية في أوكرانيا

بطلب من روسيا.. مجلس الأمن سيناقش غدا أنشطة البنتاغون البيولوجية في أوكرانيا

روسيا – أعلنت روسيا أن مجلس الأمن الدولي سينعقد غدا الجمعة بطلب منها لمناقشة الأنشطة البيولوجية العسكرية التي اتهمت موسكو الولايات المتحدة بممارستها في أراضي أوكرانيا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قوله اليوم الخميس: “طلبنا عقد اجتماع علني لمجلس الأمن الدولي لتقديم أدلة جديدة بخصوص البرامج البيولوجية العسكرية في المختبرات البيولوجية التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا.

وأكد الدبلوماسي أن الاجتماع سيبدأ في الساعة 14.00 بعد ظهر يوم غد 13 مايو بتوقيت غرينيتش.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير عدة حزم من الوثائق تشير إلى تورط جهات حكومية وخاصة أمريكية على رأسها البنتاغون في أنشطة بيولوجية عسكرية مثيرة للتساؤلات في أراضي أوكرانيا تتعلق خصوصا بفيروسات خطيرة.

المصدر: “نوفوستي”