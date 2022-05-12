ليبيا – أكد تقرير اقتصادي نشرته مجلة “بيزنس كوريا” المعنية بالأعمال في كوريا الجنوبية اهتمام شركة “دايو” للهندسة والانشاءات بقطاع التنمية الاقتصادية في ليبيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى مواجهة الشركة صعوبات في الحصول على الأرباح التي كانت تحصل عليها سابقًا، لا سيما في النصف الأول من العام 2022، ما جعلها تركز على المشاريع الخارجية في عدة دول من بينها ليبيا بهدف تعويض ما فاتها خلال النصف الثاني من هذا العام.

وأضاف التقرير: إن قسم الإسكان في الشركة يتوقع فوز الأخيرة بعقود جديدة في مجالات الهندسة المدنية وإنشاء المصانع في هذه الدول ومنها ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص