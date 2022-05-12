إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن “الحكومة الفلسطينية تمنع حاليا كل إمكانية لإجراء تحقيق مشترك”، في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وادعى أن “السلطة الفلسطينية تمنع حتى إمكانية لتلقي المعطيات الأساسية المطلوبة للتوصل إلى الحقيقة”، مضيفا: “أكرر توقعاتي بالقيام بتعاون مفتوح وشفاف وكامل وأتوقع من السلطة ألا تتخذ أي خطوة من شأنها عرقلة التحقيق أو تلوثه”.

هذا وأفاد تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي بأنه لا يستبعد أي احتمال بخصوص قتل جنوده لأبو عاقلة، خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين.

في غضون ذلك، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاركة السلطات الإسرائيلية في التحقيق بمقتل أبو عاقلة “لأنها من ارتكبت الجريمة”، مؤكدا أنه سيتم تحويل القضية فورا إلى محكمة الجنايات الدولية.

المصدر: RT