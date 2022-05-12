تركيا – أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن السلام والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل لا غنى عنه، لاستقرار مناطق البحر المتوسط ​​وإفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة مراكش المغربية، شدد تشاووش أوغلو على أن “العلاقات التي ستطورها دول المنطقة على أساس الاحترام المتبادل لوحدة أراضي وسيادة كل منها، تعد شرطا للاستقرار الدائم”.

وأشار إلى أن “داعش زاد من هجماته في سوريا والعراق وأفغانستان وإفريقيا ومنطقة الساحل”.

وأكد أنه أجرى لقاء مثمرا مع بوريطة، مضيفا: “قيمنا علاقاتنا الثنائية، واتفقنا على ضرورة العمل أكثر من أجل زيادة حجم تجارتنا الثنائية واستثماراتنا وسنعقد اجتماعات للآليات الضرورية بهذا الصدد في المرحلة المقبلة، وسأسعد كثيرًا باستضافة أخي ناصر في تركيا بأقرب وقت”.

وقال: “سلام واستقرار وازدهار منطقة شمال إفريقيا أمور لا غنى عنه من أجل استقرار البحر المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا”.

ولفت إلى أن تركيا انتهجت دائما موقفا مبدئيا حيال وحدة أراضي وحدود الدول، مضيفا: “وفي هذا الإطار، أريد أن أؤكد مرة أخرى لأخي ناصر دعمنا وحدة أراضي وحدود المغرب وسيادته كما كان دائما”.​​​​​​​

المصدر: “الأناضول”