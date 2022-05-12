ليبيا- توقع تقرير تحليلي تصاعدًا مستقبليًا بحجم المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها ليبيا لأوروبا لعدة أسباب.

التقرير الذي نشرته مجلة “ذا أميركان كونزيرڤتڤ” الأميركية وتابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أرجع هذا للنمو الهائل في سكان دول المنطقة خلال العقود القادمة في مقابل فقدانها الكثير من مصادر المياه والغذاء، في ظل إقبال شديد على شراء السيارات الكهربائية والاعتماد مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف التقرير: إن هذا الأمر سيؤدي إلى حرمان المنطقة قريبًا من جزء كبير من ناتجها المحلي الإجمالي، ما سيدفع الملايين إلى المغادرة إلى أوروبا. متوقعًا زيادة سكانية بمقدار 400 مليون إنسان خلال العقود الـ3 المقبلة بالإضافة للنمو السكاني في دول إفريقيا الأخرى.

وتابع التقرير: إن تغييرات المناخ هي السببب الرئيسي لتراجع ما يتوافر من المياه والغذاء. مشيرًا إلى أن زيادة استخدام السيارات الكهربائية بحلول العام 2050 يعني أن الدول المنتجة للنفط التي يعتمد ناتجها المحلي الإجمالي بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات مثل ليبيا ستواجه انخفاضًا على طلب الطاقة منها.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى خسارة فادحة في الدخل والبطالة في وقت أكدت فيه بيانات صادرة عن البنك الدولي في العام 2018 اعتماد ليبيا على الريع النفطي في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 43%، مؤكدًا أن شابين من بين كل 3 في البلاد راغبين في ترك وطنهم.

ترجمة المرصد – خاص