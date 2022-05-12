إنجلترا – توج نجم مانشستر يونايتد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في شهر أبريل بالدوري الإنجليزي.

وكتب حساب الدوري الإنجليزي على “تويتر”، “رونالدو هو لاعب الشهر للمرة الثانية هذا الموسم”.

وقدم رونالدو البالغ عمره 37 عاما، أداء رائعا خلال الشهر الماضي مع مانشستر يونايتد في الدوري، حيث سجل خمسة أهداف في 3 مباريات ضد نوريتش سيتي، أرسنال، وتشيلسي.

وبشكل عام، سجل رونالدو 18 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويبتعد بفارق 4 أهداف عن نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري.

وتتبقى لمانشستر يونايتد مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي، حيث يواجه كريستال بالاس في الجولة الأخيرة في الـ22 من مايو الجاري.

المصدر: Premier League