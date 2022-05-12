ليبيا- تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا إنترناشيونال” الباكستانية الناطقة بالإنجليزية لمسائل الصحة الإنجابية وحق الإجهاض في عدة دول من بينها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، نقل رئيس منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” تحذيره من تسبب تقييد الوصول لعمليات الإجهاض الآمن القانوني في دفع النساء والفتيات إلى الإجهاض غير الآمن اللا قانوني.

وأضاف التقرير أن نشطاء حقوق مؤيدين للإجهاض في عدد لا بأس به من البلدان تمكنوا عبر الضغط من الوصول لقوانين لا تقيد حرية المرأة في الذهاب لخيار الإجهاض، مشيرًا إلى أن ليبيا من بين أكثر من 50 دولة تسمح بذلك فقط عندما تكون صحة الأم في خطر.

وتابع التقرير: إن معظم الفقهاء في العديد من الدول الإسلامية يعتقدون أن الإجهاض هو قتل للجنين، وهو ما يعد محرمًا في الشرع الإسلامي.

ترجمة المرصد – خاص