ليبيا – رحب القيادي بمدينة مصراتة ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان القيادي بجماعة الإخوان بما جاء في البيان المشترك لوزيري خارجية مصر والمغرب، الذي يؤكد دعمه للتوافق الليبي الليبي واحترام سيادة القرار الوطني، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل البرلمان.

صوان دعا بحسب ما ذكرت شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء باقي الدول المهتمة بالملف الليبي إلى دعم هذا التوافق ومانتج عنه كخطوة أساسية؛ لإنهاء الانقسام الحاصل في ظل حكومة موحدة تجمع شرق وجنوب وغرب ليبيا.

وجدد دعوته لأبناء الشعب لاغتنام هذه الفرصة التي قد لا تكون متاحة مستقبلًا في ظل تصاعد التوتر الدولي ودعم بوادر هذا التوافق لجمع شتات الوطن والوصول الى الاستحقاق الانتخابي.

صوان ثمن جهود الحكومة الليبية ورئيسها فتحي باشاآغا ورئيس مجلس النواب في مساعيهم الناجحة؛ لإعادة فتح الموانئ النفطية مصدر الدخل الوحيد للبلاد.