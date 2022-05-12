عشرات الصحفيين في وداع مهيب للصحفية شيرين أبو عاقلة في رام الله

عشرات الصحفيين في وداع مهيب للصحفية شيرين أبو عاقلة في رام الله

فلسطين – استقبل عشرات الصحفيين جثمان مراسلة قناة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة بالزغاريد والورود مساء اليوم الأربعاء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حيث نقل من مدينة نابلس.

وكان المئات احتشدوا منذ الصباح أمام مكتب “الجزيرة” في مدينة رام الله، بانتظار وصول جثمانها بعد الإعلان عن مقتلها برصاصة في الرأس، أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وفور وصول الجثمان حمل على الأكتاف، إلى حيث مكتبها في الطابق الثامن من البناء الذي تتخذه الشبكة مقرا في رام الله، وكان في انتظارها زملاؤها وأفراد من عائلاتها لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها، ولتزور مكتبها الذي عملت فيه على مدى 25 عاما.

وسجي الجثمان في مكتبها لوقت قصير قبل أن يحمله مئات الشبان ويتوجهون بمسيرة حاشدة جابت شوارع رام الله والبيرة شهدت هتافات غاضبة.

جثمان الشهيدة أبو عاقلة نقل بعد انتهاء مراسم وداعه الشعبية في مدينة رام الله إلى المستشفى الاستشاري بضاحية الريحان، شمال المدينة، تمهيدا لتشييع رسمي سيجري في مقر الرئاسة برام الله صباح يوم غد الخميس، من المقرر أن يشارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية