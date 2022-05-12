ليبيا – تحدث تقريران اقتصاديان عن دور ليبيا في معالجة الطلب المتصاعد على الطاقة عالميًا المتمثلة بتوفير النفط والغاز على خلفية الصراع الروسي الأوكراني.

التقريران اللذان نشرهما الموقعان الإخباريان لشركة “بارتشارت” التجارية و”راديو هاواي المحلي” الأميركيان وتابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد أكدا أن قيود المعروض حاليًا من نفط في ليبيا بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية فيها قد تقف حائلًا أمام طموح مجموعة “أوبك +” لزيادة الإنتاج.

وأضاف التقريران إن الزيادة المقترحة بحلول يونيو المقبل تفوق الـ432 ألف برميل يوميًا مشيرن إلى انخفاض إمدادات النفط من ليبيا مؤشر من مؤشرات ارتفاع الأسعار عالميا بعد أن تراجعت صادرات البلاد لشهر أبريل الماضي بنسبة 16% على أساس شهري يبلغ 819 ألف برميل يوميا.

وتابع التقريران إن هذه الكمية المنتجة هي الأقل منذ عام ونصف العام في وفت تضررت فيه المنشآت التخزينية بسبب الإغلاقات النفطية المتكررة بسبب الاحتجاجات في المرافئ الليبية الرئيسية ما قاد بالمجمل إلى كبح صادرات البلاد من النفط الخام.

ونقل التقريران عن عضو الكونغرس الأميركي “إد كيس” قوله:” لقد توقفنا عن توريد أي كميات نفطية من روسيا وهذا يترك لنا فسحة صغيرة من الخيارات المتاحة دوليا وعلينا أن نذهب إلى أماكن أخرى مثل ليبيا للحصول على ما نحتاجه من نفط خلال المرحلة الحالية”.

ترجمة المرصد – خاص