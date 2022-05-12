ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون اليوم الأربعاء وفدًا من رجال الأعمال الأتراك يمثلون العديد من الشركات التركية، بحضور مدير عام الجودة والصحة والسلامة عبد الناصر الأمين قنيدي، والمدير العام للشؤون مصطفى عبدالله بن عيسى.

الوفد قدم بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز نبذة عن قدرات وخبرة الشركات التركية داخل تركيا وخارجها فى مختلف المجالات.

بدوره، تحدث عون عن ما تمر به الصناعة النفطية فى ليبيا وخارجها فى ظل التوتر الذى نتج عن الحرب الأوكرانية الروسية والتحديات التي تواجهها الصناعة النفطية فى العرض والطلب، وتطرق أيضًا إلى إمكانية التعاون بين الشركات الليبية والتركية فى العديد من المجالات.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.