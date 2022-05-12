فرنسا – أكدت فرنسا أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون في يونيو القادم الطلب الذي تقدمت به أوكرانيا للانضمام إلى هذا التكتل، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضيها.

وأكد متحدث باسم الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، حسب بيان نشر على موقع الوزارة أن طلب أوكرانيا لمنحها العضوية في الاتحاد الأوروبي، والذي تنظر فيه حاليا المفوضية الأوروبية، سيطرح على النقاش خلال اجتماع للمجلس الأوروبي سيعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في شهر يونيو القادم.

ومن المفترض أن يعقد هذا الاجتماع لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في 23-24 يونيو القادم.

وذكّر المتحدث باسم رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ووزير خارجيتها جان إيف لودريان، بأن “أوكرانيا تمثل جزءا من الأسرة الأوروبية”.

ويأتي ذلك على خلفية ورود تقارير عن تسليم أوكرانيا في التاسع من مايو الجاري الجزء الثاني من الاستمارة الخاصة (المجلد) بتقديم طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتضم هذه الوثيقة نحو أربعة آلاف صفحة تتعلق بمدى تطابق القوانين الأوكرانية مع معايير التكتل.

المصدر: RT + “إنترفاكس”