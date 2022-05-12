فلسطين – شكل مقتل الإعلامية الصحفية شيرين أبو عاقلة صدمة كبيرة، في الأوساط الإعلامية والفنية، عقب استهدافها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملها في مخيم جنين بالضفة.

وشارك نجوم الفن والصحافة العرب، بنعي الصحفية أبو عاقلة التي نقلت الأحداث والأخبار من أرض فلسطين على مدار سنوات طويلة.

وكتبت الفنانة السورية أصالة نصري بتغريدة على “توتير” معلقة على مقتل أبو عاقلة “شو فيه شهادة أكبر من هيك شهادة، بنت فلسطين الجريحة بالجنة بإذن الله، آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ” وتابعت نصري:”كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمة يا بطلة من وطن أبطال”.

وشاركت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو لتشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وقالت: “الله يرحما، الظلم بشع كتير”.

الفنانة الإماراتية أحلام والتي عودت متابعيها على المشاركة فيما يخص المجتمع العربي شاركت بنعي الصحفية الراحلة وكتبت: “رحمكي الله يا صوت فلسطين”.

الموسيقي مارسيل خليفة شارك بنعي أبو عاقلة بكلمات مؤثرة تفاعل معها متابعوه على “فيسبوك”:

وشارك المطرب الفلسطيني محمد عساف تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” يثني فيها على الصحفية الراحلة وكتب: “الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء. عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر وقوي.. كل التعازي لعائلتها وللعائلة الصحفية ولكل الشعب الفلسطيني.. طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات والدموع… لكننا سنصل لا محالة.. عاشت فلسطين”.

بينما ذهبت الفنانة نسرين طافش، للحديث عن استهداف الجيش الإسرائيلي لكل من يحاول كشف حقيقته ووصفت الجيش الإسرائيلي بأنه “كيان مجرم”، كما قالت إن الكثير من المشاهير يخشون البوح بالحقيقة، مكتفين بتعاطفهم فقط.

ونشرت الإعلامية رابعة الزيات على حسابها عبر “تويتر” صورة لـ شيرين أبو عاقلة أرفقتها بالتعليق التالي: “الحزن كبير وكبير جداً”.

وشارك الإعلامي زاهي وهبي صورة لـ أبو عاقلة على “تويتر”و صورة صفحة من كتابه “حبر وملح” كان قد تحدث فيها عن عمل الصحفية الراحلة على مدار 20 عام وكتب :

وتحولت صفحات وحسابات الصحفيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى صفحات عزاء، إثر مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

وسلط العديد من زملاء الرحلة الضوء على مسيرة مراسلة الجزيرة ووصفوها بـ “صوت الضمير”.

المصدر: RT+Social media