أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ78، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا..
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المصدر : RT