 لحظة بلحظة.. اليوم الـ78 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ78، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

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ردود الفعل..

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المصدر : RT