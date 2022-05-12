لحظة بلحظة.. اليوم الـ78 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

لحظة بلحظة.. اليوم الـ78 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ78، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.

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المصدر : RT