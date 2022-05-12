ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن الحوارات الوطنية مطلوبة لا شك بذلك سواء كانت الدعوة من قبل فتحي باشاآغا أو من غيره من الرموز السياسية أو الوطنية، مبديًا شكه بفاعليتها ونتائجها لعدم وجود سند قانوني قوي لتفعيلها، والحفاظ على ما تم الاتفاق عليه.

لنقي اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن تفكك جيش الدولة وتحوله إلى مجموعات مسلحة صغيرة تدافع عن مصالحها الشخصية بعيدًا عن مصالح البلاد، يجعل من الصعب أن تكون هناك فائدة ترجى من هذه الدعوات للحوار الوطني قبل الدعوة لإيجاد حل جاد ونهائي لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد.

ورأى أن الحوار المطلوب الآن يجب أن ينصب على كيفية توحيد الجيش والشرطة.

يشار إلى أن باشاآغا أطلق مبادرة الحوار الوطني، داعيًا إلى أن تشمل جميع القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية.