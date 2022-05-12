المغرب – تستعد الحكمة المغربية بشرى كربوبي، لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، خلال مباراة الجيش الملكي والمغرب التطواني المرتقبة، في نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم، في مدينة أغادير.

واختارت اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، الحكمة بشرى كربوبي لقيادة نهائي كأس العرش، لتصبح أول امرأة تدير مثل هذه المباراة، التي ستقام مساء السبت المقبل.

وسيساعد بشرى، التي تعمل في جهاز الشرطة، زميلتها فتيحة الجرمومي بجانب المساعد الثاني مصطفى أكرداد وسيكون الداكي الرداد حكما رابعا.

وسيتولى الدولي رضوان جيد مهمة حكم الفيديو المساعد وسيساعده ياسين بوسليم وعبد الصمد ابرتون.

وسبق لبشرى إدارة مباريات بدوري المحترفين كما أدارت مباراة في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة في الكاميرون.

ويبحث الجيش الملكي عن لقبه الأول منذ عام 2009 الثاني عشر في تاريخه، بينما تأهل المغرب التطواني، العائد لدوري الكبار، للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: وكالات