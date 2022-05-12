ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج اجتماعًا أمس الأربعاء، ضمّ مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير عام مركز تنمية الصادرات، ومديري إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة.

المجتمعون بحثوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة استراتيجية الأمن الغذائي وآلية تنفيذها.

وناقش المجتمعون سُبل دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، ووضع استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستهلك، كما تم استعراض خطة الوزارة في تفعيل ديوان الحبوب ومساهمته في دعم الأنشطة الزراعية والصناعية، وتنظيم عمليات توريد وتوزيع القمح والدقيق على الشركات والمطاحن والمخابز وتوفير مخزون استراتيجي منها والسيطرة على السوق المحلي وتحقيق الاستقرار بالسلع وتحسين الخدمات.

من جانبه، أعطى الحويج توجيهاته بتشكيل فريق يضم مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وإدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي قصيرة وطويلة الأمد تعنى بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة، من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتفعيل الدوائر الزراعية بالمنطقة الجنوبية.

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