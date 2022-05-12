إسبانيا – نشرت صحيفة “إل موندو” الإسبانية خبرا يفيد بارتفاع أسعار الديزل والبنزين في إسبانيا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي وحده، لتصل بذلك إلى أسعار قياسية.

وبحسب البيانات التي ذكرتها الصحيفة، فقد بلغ متوسط سعر لتر البنزين في محطات الوقود الإسبانية 1.87 يورو، بينما بلغ سعر لتر الديزل 1.91 يورو.

وعلى الرغم من أن الحكومة قد قدمت خصما قدره 20 سنت يورو لكل لتر، والتي يجب أن توفرها محطات الوقود للعملاء، إلا أن أسعار الوقود ارتفعت. وقد بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين مقارنة بالعام الماضي 39.7%، وبالنسبة للديزل 59.4%، ومع ذلك لا تزال أسعار الوقود في إسبانيا أقل من متوسط أسعاره في الاتحاد الأوروبي، حيث تصل هناك إلى 1.9 يورو لكل لتر من البنزين والديزل.

المصدر: نوفوستي